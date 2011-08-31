На Черкащині посадовці підприємства збували «палену» горілку

Київ. 31 серпня. УНІАН. У Черкаській області співробітники міліції викрили службових осіб одного з підприємств, які займалися збутом на території області великих партій фальсифікованої горілки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в Черкаській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб одного з підприємств, які на території області вони займалися реалізацією фальсифікованої горілчаної продукції.

У правопорушників вилучено 134 тисячі пляшок фальсифікованої горілки.

Слідчим управлінням УМВС України в Черкаській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

