Льовочкін каже, що міліція 24 серпня «діяла адекватно»
15:41, 31 серпня 2011Кримінал
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«Вдалося відвернути можливі провокації»
Київ. 31 серпня. УНІАН. Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що правоохоронним органам вдалося відвернути можливі провокації 24 серпня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з журналістами.
За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, міліція у День Незалежності діяла адекватно, хоча йому особисто не все у цьому подобається.
«Не було жодного порушення громадського порядку, яке б заважало святкуванню», - сказав він.
Він вважає, що «міліції було багато, бо боялися провокації».
За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, СБУ надала довідки про затриманих у Василькові на Київщині осіб, які заготували велику кількість вибухівки (з метою можливого вчинення теракту – УНІАН).
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