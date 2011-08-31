Під Адміністрацією Президента України запалили димову шашку

Київ. 31 серпня. УНІАН. Біля Адміністрації Президента України Комітет визволення політв’язнів провів акцію проти протиправних дій силових структур.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 100 осіб, які намагались передати Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ білу коробку із написом «Вогненебезпечно», у якій були яйця та вінок. На думку організаторів акції, саме цих речей «боїться Президент».

Крім того, учасники акції запалили біля воріт Адміністрації Президента димову шашку. В результаті правоохоронні органи склали адміністративний протокол щодо одного з організаторів цієї акції Миколи КОХАНІВСЬКОГО.

Також учасники акції оприлюднили звернення до громадських організацій, політичних партій та небайдужих громадян із закликом підтримати захист тих людей, які не бояться виступати проти діючої влади. Зокрема, це стосується організації «Патріот України» та інших.

