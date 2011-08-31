Луганський пенсіонер замовив вбивство місцевого чиновника
18:09, 31 серпня 2011Кримінал
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Його життя оцінив у 10 тис. грн.
Київ. 31 серпня. УНІАН. У Луганську міліція піймала пенсіонера, який замовив вбивство місцевого чиновника. Його життя він оцінив у 10 тисяч гривень.
Луганські правоохоронці затримали пенсіонера, якого підозрюють у замаху на вбивство місцевого чиновника.
Як повідомили в міліції, чоловік 3 серпня, на ґрунті неприязних відносин, замовив безробітному, раніше судимому 36-річному місцевому жителю, вбивство 44-річного держслужбовця.
Життя чиновника замовник оцінив у 10 тисяч гривень.
На даний момент порушено кримінальну справу за статтею замах на вбивство.
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