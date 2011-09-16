Прес-конференція Н.Карпачової за наслідками перевірки умов тримання в’язнів Лук’янівського СІЗО

16 вересня, о 14.00, розпочнеться прес-конференція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ за наслідками перевірки умов тримання в’язнів столичного Лук’янівського СІЗО.

15 вересня у рамках свого моніторингу дотримання прав ув’язнених осіб Н.КАРПАЧОВА відвідала Лук’янівське СІЗО. Вона та працівники Секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини перевірили умови тримання ув’язнених жінок, неповнолітніх та хворих осіб.

Н.КАРПАЧОВА особисто зустрілась з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, колишніми урядовцями Юрієм ЛУЦЕНКОМ, Валерієм ІВАЩЕНКОМ та Василем ВОЛГОЮ, які утримуються у цьому СІЗО.

Прес-конференція Н.КАРПАЧОВОЇ відбудеться за адресою: вул. Інститутська, 21/8, Будинок прав людини. Акредитація представників ЗМІ здійснюється за телефоном: 253-75-23.