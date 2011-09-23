Могильов розповів про реформування МВС та як це буде робитися

Київ. 23 вересня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Анатолій Могильов взяв участь у відео-конференції під час якої обговорювалася мета та зміст реформування системи МВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час конференції, яка проходила 22 вересня у будинку Уряду, до голови правоохоронного відомства у прямому ефірі зверталися представники виконавчої влади, громадських організацій, ЗМІ та органів внутрішніх справ з чотирьох міст – Львова, Дніпропетровська, Одеси та Харкова.

Реформування системи МВС – це головне завдання, яке наразі стоїть перед Міністерством, - наголосив у своєму вступному слові Анатолій Могильов. - Ми повинні зробити правоохоронне відомство європейського зразку, де працівник ОВС – це захисник народу, держави.

За словами Міністра, на ряду з вищезазначеною метою, міліція чітко розуміє й шляхи її досягнення, а саме: скорочення чисельності міліції, скасування невластивих для неї функцій, внесення змін до законодавчої бази (зокрема в Кримінально-процесуальний Кодекс України), зменшення внутрішнього та зовнішнього документообігу, структурна перебудова.

У зв`язку із актуальністю заявленої теми відео-конференції до Міністра внутрішніх справ України надійшло десятки запитань.

Так, в Дніпропетровську цікавилися про створення громадських рад при обласних управліннях внутрішніх справ, а також місцевої міліції. Анатолій Могильов підкреслив, що розпорядження стосовно створення таких рад вже було надано всім регіонам, тож виконання залежить від місцевого керівництва.

„Взагалі контроль громадськості за діяльністю міліції у рамках її гласності – це дуже важливі структурні підрозділи, які, в свою чергу, не вимагають жодних фінансових витрат з боку УВС”, - наголошується у повідомленні УЗГ.

Ще одним важливим питанням стало створення місцевої міліції.

- Перша проблема, з якої все почнеться – це матеріальна складова, - сказав Міністр. – Наразі згідно з діючим Законодавством міліція не може фінансуватися із місцевого бюджету, крім деяких програм. На мій погляд, розумно мати спеціальні підрозділи, що фінансуються з місцевого бюджету, в структурі місцевих та районних органів – це патрульно-постова служба, дільничні, працівники МРЕО та ін.

З Одеси надійшло питання стосовно діючого законодавства, яке регламентує діяльність міліції, але не відповідає вимогам сучасності. Анатолій Могильов підкреслив, що на даний час Закон України «Про міліцію» дійсно застарів, частина норм не використовується, тому Міністерством внутрішніх справ України, враховуючи позитивний досвід іноземних держав, вже підготовлено проект документу, який регламентує діяльність міліції. Але, на думку Міністра, поки не має сенсу його презентувати – принаймні до тих пір, поки не буде прийнято новий Кримінально-процесуальний Кодекс.

Львів озвучив питання щодо реальних показників роботи міліції – які вони повинні бути

- Рівень довіри населення – це, безумовно, найкращий показник реальної роботи правоохоронців, - сказав Анатолій Могильов.

Харків’яни запитали у Міністра, яким він бачить справжнього міліціонера сучасності.

- У нас є свій гарний приклад – дільничний інспектор Аніскін, - сказав голова МВС. – Звичайно, ми пам’ятаємо і гарні приклади іноземних правоохоронців – таких як, комісар Катані.

Також жителі Харківщини висловили стурбованість високим рівнем злочинів, вчинених працівниками ОВС.

- Я вас запевняю, що всі працівники міліції, які порушать Закон, будуть нести серйозну відповідальність, тому як країна довірила їм охорону правопорядку, - зауважив Анатолій Могильов.

Під час заходу Міністр внутрішніх справ України наголошував на тому, що наразі треба створювати такі умови для роботи міліціонера, щоб його посада була престижною на ринку праці - підвищувати заробітну платню та покращувати умови праці.

- Дуже важко вимагати максимальної ефективності в роботі від міліціонера, зарплата якого є неймовірно низькою, - підкреслив Анатолій Могильов.