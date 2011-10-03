Проти митника за отримання 20 тис. грн. хабара порушено справу

Сімферополь. 3 жовтня. УНІАН. Кримський транспортний прокурор порушив кримінальну справу проти заступника начальника відділу митної служби, підозрюваного в отриманні 20 тис. грн. хабара за нескладання адміністративного протоколу про порушення митних правил.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

Дії митника кваліфіковані згідно з ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара у великому розмірі або посадовцем, який обіймає відповідальну посаду).