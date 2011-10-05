Затримано шістьох учасників нападу на міліціонерів

Київ. 5 жовтня. УНІАН. У Київській області правоохоронці затримали шістьох учасників нападу на міліціонерів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, в с. Іванівка Ставищанського району Київської області кілька жителів Закарпатської області пограбували підприємця з Херсонщини. Зі слів потерпілого, зловмисники відібрали у нього 200 тисяч гривень.

Наступного дня одного з підозрюваних уже було затримано, який безпосередньо відбирав гроші у приватного підприємця, помітили та затримали в одній з білоцерківських багатоповерхівок. Двоє оперативників залишилися у під‘їзді очікувати на появу решти співучасників розбійного нападу.

Через деякий час до будинку під’їхали автомобілі з 12 чоловіками, які з хуліганських мотивів кинулися на правоохоронців із кулаками та бейсбольними бітами. Під час нападу одному з міліціонерів зловмисники зламали руку.

Маючи табельну вогнепальну зброю, оперативники не застосували її, оскільки поруч знаходилася значна кількість випадкових свідків події, які могли випадково постраждати.

На допомогу колегам прибули працівники патрульної служби Білоцерківського міськвідділу внутрішніх справ. Утім, правоохоронцям вдалося затримати лише шістьох учасників нападу, у яких були вилучені металеві прути та бейсбольні біти. Решта зловмисників зникли з місця події, проводяться оперативно-розшукові заходи зі встановлення їхнього місцезнаходження та затримання.

За фактом розбійного нападу на бізнесмена і заволодіння його грошима слідчими була порушена кримінальна справа за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає відповідальність за заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинене організованою групою і карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Що ж стосується нападу на працівників міліції, то зібрані за даним фактом матеріали були направлені до прокуратури м. Біла Церква, де вирішуватиметься питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За цією статтею передбачена відповідальність за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Триває слідство.