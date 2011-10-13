СБУ затримала на хабарі співробітницю міліції

Черкаси. 13 жовтня. УНІАН. Співробітники СБУ в Черкаській області спільно з представниками внутрішньої безпеки МВС затримали капітана міліції, яка вимагала хабара у сумі 80 тис. грн. у мешканок міста Черкас за не притягнення їхніх синів до кримінальної відповідальності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

Хабарницю було затримано «на гарячому», під час отримання всієї суми грошей від посередника.

За матеріалами СБУ прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу стосовно капітана міліції за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Зловмисницю затримано, вона знаходиться під вартою.