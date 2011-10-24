На Харківщині знайшли "Ландика №2": депутат побив ногами 17-річну дівчину

Харків. 24 жовтня. УНІАН. 26-річного депутата Валківської міськради на Харківщині Вадима Холодного звинувачують у побитті 17-річної дівчини на дискотеці.

Історію про "другого Ландика" публікує газета "Сегодня". Як стало відомо виданню, наприкінці серпня Вадим Холодний в селі Костєв побив 17-річну Юлію Д.

За словами родичів дівчини, на дискотеці депутат напідпитку зробив їй недвозначну пропозицію, на яку вона відповіла відмовою. Після цього хлопець повалив дівчину на землю, зірвав з неї спідницю і почав бити ногами, примовляючи, що йому за це все одно нічого не буде.

Юля запевняє, що свідками бійки біля сільського дискоклубу були десятки людей, які намагалися відтягнути юнака. У той же вечір дівчина звернулася до місцевого райвідділу: написала заяву і пройшла медобстеження. Численні синці та садна на ногах, голові і грудях Юлії експерти кваліфікували як заподіяння легких тілесних ушкоджень.

"Нам досі невідомо, чи порушено кримінальну справу, Юлю не опитували, а всі свідки, які підтверджували факт нападу, зараз ніби розчинилися, очевидно, на них тиснуть. Ми не зв'язувалися ні з ним, ні з його сім'єю, оскільки це можна було б розцінити як бажання отримати від цього конфлікту особисту вигоду. Нам же від нього нічого, крім вибачень не потрібно, тому ми вирішили розповісти зараз цю історію", - зізналася мама дівчини Наталія Володимирівна.

"Його сім'я дуже впливова, ми ж проти них ніхто. У нас містечко невелике, і це трапляється не вперше, але все вирішується на місцевому рівні. Я не хочу, щоб в результаті винуватою в усьому виявилася Юля, адже зараз проти нього є лише її слово. На жаль, жодних камер відеоспостереження, які зафіксували б конфлікт, в тому місці немає. Але ми сподіваємося на справедливість", - додала вона.

Сам Вадим Холодний поки на зв'язок з журналістами не вийшов. Однак соратники депутата повністю на його боці і впевнені, що Вадим не міг зробити нічого поганого.

"Він є також главою місцевого "Союзу молоді регіонів України". Я знаю Вадима як одного з найбільш порядних наших активістів в області.

Хоча хлопець молодий, в місті він користується авторитетом, дуже активний і патріотичний. Він абсолютно мирний і спокійний, не знаю, що має статися, щоб Вадик підняв руку, тим більше на дівчину. Але сьогодні я обов'язково зв'яжуся з ним особисто і з'ясую, в чому суть конфлікту. Вадик - досить відомий чоловік у Валках, не виключаю, що це може бути якась провокація", - сказав депутат Харківської міськради Максим Мусєєв.

Водночас батько депутата Олександр Холодний, який є головою Валківської районної ради, не приховує, що у сина проблеми з алкоголем, тому подібні ситуації в сім'ї - не рідкість.

"Я не буду приховувати, він випиває. Ми намагаємося його лікувати, але поки нічого не допомагає. Йому вже 26 років, тому відповідати за його дії я більше не можу. Під час конфлікту я особисто не був присутній, але, за словами слідчого прокуратури, який був на цій же дискотеці, і Вадим, і дівчина були п'яні. Мені сказали, що вона йому щось сказала, він же у відповідь її штовхнув, і вона впала на землю, начебто цим все і закінчилося. Про те, що її били ногами, я не чув. Мені, звичайно, вся ця ситуація дуже неприємна, але вплинути на дорослу людину я можу лише розмовою. Про те, що не потрібно битися, і тим більше з дівчатами, я йому говорив уже разів сорок", - сказав Олександр Миколайович.

Нагадаємо, раніше подібний скандал спалахнув навколо депутата Луганської міськради Романа Ландика (чий батько - народний депутат від Партії регіонів). В Інтернет потрапило відео, на якому Ландик в ресторані кидається з кулаками на молоду дівчину, а пізніше починає тягати її за волосся по підлозі.

Роману Ландику висунули звинувачення в хуліганстві та затримали (у Росії; пізніше екстрадували до України). Наразі він перебуває в СІЗО.

Романа після скандалу виключили з Партії регіонів і з фракції ПР у міськраді та ініціювали його позбавлення депутатського мандату.

ТСН