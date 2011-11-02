Будинок мера Ковеля Олега Кіндера спалили його ж діти

Луцьк. 2 листопада. УНІАН. Причиною пожежі в оселі ковельського мера Олега Кіндера стало порушення правил пожежної безпеки дітьми.

Про це заявив заступник голови Волинської ОДА Олександр Башкаленко.

За його словами, реагуючи на заяву депутата Верховної Ради Сергія Шевчука, управління МВС у Волинській області терміново зібрало комісію.

"На першому поверсі є пічне опалення – камін. Діти, не буду називати кого, смажили шашлик чи сосиски. І від того сталося загоряння будівлі", – розповів Башкаленко.

Чиновник продемонстрував рішення комісії, де зазначено, що причиною пожежі стало порушення правил безпеки при користуванні пічним опаленням.

"Ніякого втручання влади там немає", – підсумував посадовець.

Нагадаємо, 1 листопада у будинку мера Ковеля Олега Кіндера сталася пожежа. Він заявив, що це спроба політичного тиску та помста недоброзичливців.

ТСН