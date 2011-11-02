На Тернопільщині СБУ затримала банду наркоторговців

Київ. 2 листопада. УНІАН. У Тернопільській області СБУ викрила та припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи, яка займалась контрабандою, незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням та збутом особливо небезпечних психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, учасники злочинного угруповання організували канал постачання особливо небезпечних психотропних речовин з Китаю в столицю України та їх доставку в Тернопільську область.

З метою організації постійного роздрібного та оптового збуту наркотиків члени організованої злочинної групи винайняли приміщення у Тернополі, де під виглядом сумішей для куріння та аромоміксів організували реалізацію особливо небезпечних психотропних речовини на території західного регіону України.

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроби реалізувати чергову партію наркотиків. У членів угруповання виявлено та вилучено обладнання для приготування та фасування наркотиків, значну суму коштів, отриманих у ході їх протиправної діяльності, а також майже 2,5 кг готових до вживання наркотичних сумішей та 0,3 кг концентрованої психотропної речовини.

Стосовно шістьох членів організованої групи порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.