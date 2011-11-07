Міліція викрила злочинне угруповання банківських працівників

Київ. 7 листопада. УНІАН. Правоохоронці викрили і припинили діяльність організованої злочинної групи, яка діяла упродовж двох років і за час своєї протизаконної діяльності члени ОЗГ встигли оформити близько 70 кредитних договорів на загальну суму більше 47 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв‘язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, діяльність групи припинили співробітники відділу ДСБЕЗ Донецького міськуправління внутрішніх справ. Зловмисники діяли упродовж 2 років.

Як було встановлено, ідея отримання нелегального прибутку виникла у банківського працівника: близька присутність великих грошових сум породила бажання «увірвати» і собі частку капіталу. Ця ідея сподобалася ще декільком колегам і разом вони швидко знайшли спосіб її реалізувати – шляхом оформлення кредитів на підставних осіб.

Кандидатів на роль позичальників підшукували спеціально залучені організаторами злочинної групи приватні підприємці. Потенційних клієнтів, які вибиралися з числа тих, хто не має постійної роботи, вони привозили у відділення банку, де на їх ім'я оформлялися документи. Співробітники банку, що були в змові, робили фіктивні довідки про доходи, які ставали основою для видачі кредитів на купівлю автомобілів. При цьому суми виданих кредитів були на 20-30% вище, ніж реальна вартість машин.

Далі гроші перераховувалися на рахунки підприємців, які по своїх чекових книжках знімали готівку, призначену для купівлі транспортних засобів. Гроші «відмивалися» через автосалони, в каси яких вносилася сума, рівна справжній ціні автомобіля. Частина грошових коштів, що залишилася, розподілялася між усіма учасниками групи.

«Бізнес» процвітав. За одну подібну «операцію» приватні підприємці отримували «преміальні» в розмірі до 3,5 тисяч гривень, а представники «злочинності у білих комірцях» – до 30 тисяч гривень від кожного виданого кредиту. У цей час позичальник був зобов'язаний виплачувати кредит за автомобіль за завищеною вартістю.

Як зазначив начальник сектору боротьби зі злочинами в галузях економіки відділу ДСБЕЗ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області Андрій Сторожук, за час своєї протизаконної діяльності зловмисники встигли оформити близько 70 кредитних договорів на загальну суму більше 47 млн. гривень. Незаконний «навар» членів ОЗГ склав близько 2 млн. гривень.

За фактами зловживань було порушено 17 кримінальних справ відразу за чотирма статтями: 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Члени злочинної групи заарештовані. Також накладений арешт на майно звинувачуваних на суму більше 5 млн. гривен. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині матеріали справи знаходяться на розгляді в суді, - інформує УЗГ МВС України.