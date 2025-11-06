Міжнародний валютний фонд не може надати Києву черговий пакет на 8 мільярдів доларів через ЄС.

Європейський Союз повинен надати Україні "надійні" фінансові зобов'язання, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду для Києва.

Про це комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс розповів агентству Bloomberg.

До цього Домбровскіс обговорив в Болгарії з головою МВФ Крісталіною Георгієвою дефіцит фінансування Києва в розмірі 65 мільярдів доларів та військові потреби.

МВФ у 2023 році домовився з Україною про програму кредитування на суму 15,6 мільярда доларів. Фонд потребує "надійного шляху вперед та надійного політичного зобов'язання з боку ЄС" для узгодження нових коштів для України, каже Домбровскіс.

Нова підтримка з боку Євросоюзу має розблокувати пакет МВФ на суму близько 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років – його надходження очікується в січні.

За словами Домбровскіса, використання заморожених активів центрального банку Росії для фінансування репараційного кредиту для України залишається пріоритетним варіантом для Брюсселя. Згідно з цією пропозицією, Київ повинен буде повернути гроші лише за умови, що Росія сплатить воєнні репарації.

"Чим швидше, тим краще, як для програми МВФ, так і для покриття потреб України", – підкреслює єврокомісар з питань економіки.

Але план щодо активів стикається з юридичними перешкодами, оскільки Бельгія продовжує наполягати на додаткових гарантіях, щоб не брати на себе ризик використання близько 140 мільярдів євро готівкових залишків, накопичених у брюссельському депозитарії цінних паперів Euroclear.

Протидія Бельгії репараційному кредиту для України

ЄС наполягає на тому, що активи не будуть конфісковані, оскільки Росія збереже право повернути гроші, якщо вона компенсує шкоду, завдану Україні. Тим не менш, Бельгія вимагає надійних спільних гарантій, щоб не залишитися єдиною відповідальною стороною, якщо вона стикнеться з будь-яким юридичним викликом.

"Чітке розуміння, також у комісії, полягає в тому, що нам потрібно серйозно ставитися до цих проблем і нам потрібно знайти хороший спосіб їх вирішення", – сказав Домбровскіс, маючи на увазі виконавчий орган ЄС.

Комісія веде переговори з Бельгією, щоб подолати її занепокоєння, зокрема щодо розміру таких гарантій. Вона також вивчає альтернативні варіанти забезпечення коштів для України. Один із варіантів, що розглядають, - залучення коштів на ринках для кредитування Києва.

Але Домбровскіс вважає, що надання таких позик Україні не буде хорошим вибором, враховуючи стан державних рахунків у країні, що постраждала від війни, після більш ніж трьох років протистояння неспровокованій агресії Росії.

"Питання не стільки в тому, яким чином збираються гроші, скільки в тому, на яких умовах Україна отримує фінансування, і чи не створюють ці умови проблем із стійкістю боргу", – додає Домбровскіс.

Ключовий момент у прийнятті рішення - саміт лідерів ЄС 18 грудня в Брюсселі. Їхня підтримка одного з варіантів фінансування під час цієї зустрічі може бути достатньою для задоволення вимог МВФ.

Підтримка України з боку ЄС – головні новини

Загальна сума підтримки України на найближчі чотири роки оцінюється The Economist майже в 400 мільярдів доларів. Причому головними джерелами надходження допомоги мають стати Євросоюз та Велика Британія на тлі дистанціювання Вашингтона від процесу. Європі доведеться вдвічі збільшити фінансування Києва в порівнянні з попередніми роками війни.

Зіткнувшись зі спротивом з боку Бельгії щодо заморожених російських активів, Єврокомісія відшукує інші шляхи фінансування України. Серед альтернатив називають спільний борг країн-членів ЄС та надання Києву двосторонніх грантів.

