Якщо не врахувати ці уроки зараз, то в майбутньому доведеться заплатити величезну ціну.

Інциденти з безпілотниками в Європі показують, що західні країни недостатньо швидко адаптуються до нових загроз. Як пише The Wall Street Journal, є кілька важливих уроків, які Захід має винести з війни дронів в Україні зараз, інакше йому доведеться заплатити величезну ціну і "засвоїти їх на гіркому досвіді пізніше".

1. Безпілотники роблять поле бою практично прозорим

Українці та росіяни тепер вважають, що їх можна побачити в будь-який момент, коли вони перетинають поле бою, а це означає, що їх можна атакувати.

З оперативної точки зору, противника складніше застати зненацька. Легше перехоплювати польоти і складніше підтримувати логістику, необхідну для підтримки військ на передовій. Наземні та повітряні безпілотники - частина, але не все рішення, оскільки їм складно доставляти важкі вантажі, як-от артилерію і паливо. Загроза безпілотників може затримати евакуацію поранених, тому військова медицина також має розвиватися.

2. Заходу потрібні досконаліші інструменти для аналізу даних

Україна використовує платформу Delta, яка функціонує подібно до військових карт Google Maps: вона надає картину поля бою в режимі реального часу, включно з розташуванням ворожих і дружніх військ, безпілотників та іншого озброєння.

Ця загальна цифрова карта сприяє швидкому нанесенню ударів по ворожих цілях. В Україні вона "скоротила час націлювання з днів до годин і хвилин", - каже Айзек Фланаган, співзасновник некомерційної організації Zero Line.

3. Фронт більше не є лінією

Як зазначає Фред Кейган з Американського інституту підприємництва, якби росіяни вторглися до Прибалтики, вони навряд чи відправили б величезну колону танків, яка була б вразлива для атак з повітря, тож замість цього вони можуть відправити невеликі групи піхоти, як вони роблять в Україні. Для Заходу "навіть просте виявлення цих цілей стане серйозною проблемою без такого комплексу безпілотників-розвідників", який створила Україна, каже він.

4. Навчання не може бути разовим

Технології і тактика застосування безпілотників можуть застаріти за місяці або тижні, тому готовність вимагає постійного навчання.

5. Ціна - вирішальний фактор

Українці занепокоєні тим, що західні закупівлі поки що не відображають того, наскільки арифметика віддає перевагу численній дешевій зброї порівняно з дефіцитною і дорогою.

6. Танкам і бронетехніці потрібен більш надійний захист

Ні Україна, ні Росія не знайшли оптимального способу захисту танків і бронетехніки від безпілотників. Вони встановлюють сітки над дорогами або прикріплюють металеві клітки до техніки, але цього недостатньо. Сторона, яка розробить надійну систему захисту від кінетичних безпілотників, отримає велику перевагу: можливість швидкого просування.

7. Не покладайтеся на "стіну безпілотників" для протиповітряної оборони

Протиповітряна оборона України, ешелонована за дальністю і висотою, включає широкий спектр кінетичних і радіоелектронних засобів протидії. Ідея полягає в тому, що якщо одна система захисту не спрацює, інша може спрацювати.

НАТО має вчитися в України

Раніше командувач ВПС Швеції Йонас Вікман заявив, що союзники по НАТО можуть програти "наступний вирішальний конфлікт у Європі", якщо істотно не прискорять темпи розвитку систем озброєння і не зможуть впроваджувати інновації та вчитися під тиском, як це робить Україна.

За словами Вікмана, те, що відбувається в Україні, є "майстер-класом з прискореної адаптації" і чітким знаком того, що "перемагає та сторона, яка вчиться швидше за всіх".

