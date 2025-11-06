Документ у другому читанні народні депутати мають розглянути 18 листопада.

Уряд направив в Раду доопрацьований проєкт державного бюджету на наступний рік. Документ, зокрема, передбачає, що уряд має до 1 липня 2026 року подати до парламенту законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами.

Про це написала голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа на своїй Facebook-сторінці.

Крім цього, вона назвала основні зміни порівняно з редакцією першого читання:

Відео дня

збільшення доходів загального фонду держбюджету від підвищення податку на прибуток банків (+30 млрд грн до доходів бюджету);

половину "банківського податку", який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (4,3 млрд грн), спрямують на закупівлю пасажирських вагонів для УЗ, крім цього, ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" поверне в бюджет 1,4 млрд грн, які теж будуть спрямовані на закупівлю вагонів (всього разом 5,7 млрд грн);

мінімум 1 млрд грн має спрямовуватись на гуманітарне розмінування земель;

дивіденди "Укрфінжитла" (1,27 млрд грн) спрямують на програму пільгової іпотеки (аналогічно до 2025 року);

зарахування 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, до бюджету громади, куди релокується підприємство, і спрямування цих грошей на створення інфраструктури, підтримку релокації або на захист виробництва;

доручення уряду розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).

"Окремо варто зазначити, що розподіл ПДФО залишився без змін проти І читання - 60% ПДФО пропонується зараховувати до місцевих бюджетів. Доходи від "податку на OLX" та "податку на солодку газовану воду" також залишились враховані в доходах бюджету", - зазначила Підласа.

Також вона навела найбільші зміни у видатковій частині держбюджету:

+18,9 млрд грн на резервний фонд бюджету;

+6,6 млрд грн на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти;

-8,24 млрд грн - зменшення видатків на Державну прикордонну службу (перерозподілили переважно на користь Нацгвардії - 5,85 млрд грн та Нацполіції - 2,29 млрд грн);

+1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків;

+1 млрд грн - укриття в садочках;

+528 млн грн - публічні інвестиційні проекти в сфері охорони здоров’я;

+500 млн грн на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій;

+500 млн грн місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб та ВПО.

Підласа додала, що Верховна Рада планує розглянути проєкт держбюджету на 2026 рік в другому читанні 18 листопада.

Проєкт держбюджету-2026 - останні новини

22 жовтня Верховна Рада у першому читанні схвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік. Законопроєкт передбачає видатки на наступний рік на рівні 4,8 трлн гривень, доходи – 2,8 трлн грн. Дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% від ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,79 трлн грн.

5 листопада Кабінет міністрів схвалив доопрацьовану версію проєкту державного бюджету на 2026 рік. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, доходи бюджету пропонується збільшити на 27,8 млрд грн, зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%. Видатки додатково планують збільшити на 33,6 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: