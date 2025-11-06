Серед головних причин непродовження пільг називають втрати бюджету.

В уряді відхилили поправку №1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів і яка передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на один рік. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"‎Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік − не очікуйте. Попри врахування правки в Раді, вона відхилена Урядом"‎, − написав він у своєму Telegram-каналі.

Железняк додав, що шанс змінити це рішення мінімальний. Він переконаний, що пільги не буде.

Серед головних причин непродовження пільг у Міністерстві фінансів називають втрати бюджету. Також зазначається, що свою роль у цьому рішенні зіграв і меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Податкові пільги на електромобілі - що відомо

Для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Україні діють ввізне мито 10%, акциз (у залежності від палива, об’єму двигуна та віку), ПДВ 20% (від суми вартості, мита й акцизу) та збір до Пенсійного фонду 3–5% залежно від ціни.

З 1 січня 2019 року у Верховній Раді скасували ПДВ і мито на розмитнення електричних авто, а акциз зменшили до 1 євро за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електромобіля не треба платити збір до Пенсійного фонду.

Це (а також деякі інші чинники) призвело до того, що з початку російсько-української війни кількість автомобілів із електродвигунами на дорогах нашої країни зросла майже вп’ятеро.

У вересні найпопулярнішими в Україні вперше стали повністю електричні моделі авто – на них припала третина всіх продажів нових автомобілів.

У жовтні Верховна Рада підтримала правку народного депутата Дмитра Разумкова до проєкту державного бюджету-2026 у першому читанні, яка передбачала продовження податкових пільг на імпорт електричних авто.

Далеко не всі були в захваті від цієї ініціативи. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данили Гетманцева, пільги з ПДВ на імпорт електрокарів коштували держбюджету 14,5 млрд гривень за десять місяців 2025 року.

