В уряді відхилили поправку №1061, яку раніше підтримали 248 народних депутатів і яка передбачала продовження податкових пільг на імпорт електромобілів ще на один рік. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Для тих, хто очікував продовження пільги на електрокари ще на один рік − не очікуйте. Попри врахування правки в Раді, вона відхилена Урядом", − написав він у своєму Telegram-каналі.
Железняк додав, що шанс змінити це рішення мінімальний. Він переконаний, що пільги не буде.
Серед головних причин непродовження пільг у Міністерстві фінансів називають втрати бюджету. Також зазначається, що свою роль у цьому рішенні зіграв і меморандум з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Податкові пільги на електромобілі - що відомо
Для автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння в Україні діють ввізне мито 10%, акциз (у залежності від палива, об’єму двигуна та віку), ПДВ 20% (від суми вартості, мита й акцизу) та збір до Пенсійного фонду 3–5% залежно від ціни.
З 1 січня 2019 року у Верховній Раді скасували ПДВ і мито на розмитнення електричних авто, а акциз зменшили до 1 євро за кВт·год. З 1 липня 2022 року при купівлі електромобіля не треба платити збір до Пенсійного фонду.
Це (а також деякі інші чинники) призвело до того, що з початку російсько-української війни кількість автомобілів із електродвигунами на дорогах нашої країни зросла майже вп’ятеро.
У вересні найпопулярнішими в Україні вперше стали повністю електричні моделі авто – на них припала третина всіх продажів нових автомобілів.
У жовтні Верховна Рада підтримала правку народного депутата Дмитра Разумкова до проєкту державного бюджету-2026 у першому читанні, яка передбачала продовження податкових пільг на імпорт електричних авто.
Далеко не всі були в захваті від цієї ініціативи. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данили Гетманцева, пільги з ПДВ на імпорт електрокарів коштували держбюджету 14,5 млрд гривень за десять місяців 2025 року.