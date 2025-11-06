Кредитна історія відіграє важливу роль в ухваленні рішення про видачу кредиту за "єОселею".

Середній дохід на місяць покупця житла за пільговою державною програмою складає від 40 тисяч гривень.

Про це повідомила начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банку" Катерина Личана.

За словами банкірки, найчастіше іпотечні кредити оформлені на чоловіків – 65%. Середній вік позичальника знаходиться в діапазоні 26-45 років (77,8%). При цьому 70% позичальників одружені та мають дітей. Рівно 78% кредитів за програмою оформлено на купівлю одно-двокімнатних квартир площею до 73 м2.

Зазначається, що станом на листопад 2025 року середня сума кредиту за програмою "єОселя" становить 1,68 млн грн. Водночас вартість об’єкта нерухомості, придбаного за програмою, починається від 1,9 млн грн.

Вона також відмітила, що при оформленні кредиту на зазначену суму при ставці 7% максимальний щомісячний платіж (тіло кредиту та відсоток) складе 16,8 тис. грн, а при ставці 3% щомісячний платіж складе 11,2 тис. грн, але з кожним наступним місяцем сума платежу поволі знижуватиметься.

Личана вказала, що при розгляді заявки на кредит комерційні банки враховують сукупний офіційний дохід сім’ї - дружини та чоловіка, а також звертають увагу на кредитну історію позичальника.

Найчастіше відмову у кредитуванні спричиняє негативна кредитна історія або недостатня платоспроможність родини. Щодо платоспроможності, особливо у випадку додаткового доходу, вона радить обов’язково надати підтверджувальні документи про нього.

"Кредитна історія позичальника, що підпадає під умови програми "єОселя", відіграватиме дуже важливу роль в ухваленні позитивного рішення про видачу кредиту. Гарна кредитна історія стане додатковим "плюсом" при схваленні кредиту, натомість негативний "шлейф", наприклад, систематична прострочена заборгованість за кредитними виплатами, стане стоп-фактором для будь-якого банку", - підкреслила Личана.

Програма "єОселя" - головні новини

У вересні в межах державної іпотечної програми "єОселя" почав діяти механізм компенсації для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Він передбачає державну компенсацію 70% першого внеску за іпотекою, 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування, а також до 40 тисяч гривень на супутні витрати при оформленні іпотеки.

Раніше голова правління компанії "Укрфінжитло" Євген Мецгер повідомляв, що програма "єОселя" через демографічні проблеми розширює можливості багатодітним сімʼям. Так, з кожною дитиною ставка за кредитом на житло буде зменшуватись, а від трьох дітей і більше сімʼї зможуть отримати безкоштовну іпотеку.

