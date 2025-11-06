Серед найпопулярніших брендів в цьому сегменті - Volkswagen, Tesla та Audi.

Протягом жовтня на першу реєстрацію подали 25,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, привезених з-за кордону. Це на 8,4% більше відносно вересня 2025 року та на 53,9% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2024 року. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

Ні для кого не секрет, що на внутрішньому ринку домінує Volkswagen. Якщо казати про новоприбулі автомобілі з-за кордону, то він теж займає першу позицію з показником у 3449 одиниць. Одразу за ним йдуть Audi (2444 авто) та Tesla (2110 авто).

Серед моделей на першому місці опинився Volkswagen Golf з показником у 951 автомобіль. Далі йдуть Tesla Model Y (904 авто) і Model 3 (828 авто), які разом із Nissan Leaf виводять електромобілі на новий рівень продажів.

Щодо преміальних моделей, то цей сегмент вітчизняного автопарку у жовтні поповнили по одному автомобілю Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley та Aston Martin, а також дві Ferrari та дев’ять Maserati.

Вживані автомобілі - поради фахівців

Раніше відомий експерт Крістофер Шарп назвав вживаний автомобіль який йому подобається найбільше. За словами спеціаліста, тому, хто шукає надійне і зручне авто, варто звернути увагу на MINI Clubman Cooper. Серед його переваг він називає вражаючі характеристики, зручний інтер'єр та відносно невелику ціну.

Також нагадаємо, що нещодавно механіки назвали вживані автомобілі, які рідко виходять за ладу. Серед іншого, спеціалісти радять звернути увагу на старі моделі Toyota.

