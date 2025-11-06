Президент України Володимир Зеленський наголошує, що вже давно настав час ухвалити рішення щодо використання російських заморожених активів для посилення захисту України від російської агресії. Про це глава держави повідомив у Telegram, коментуючи нічну атаку Росії по території нашої країни.
"Росіяни атакували дронами наші міста – всього 135 ударних безпілотників", - зазначив Зеленський.
За його словами, зі вчорашнього вечора загарбники били по Дніпровщині.
"Восьмеро людей постраждало через атаку по місту Камʼянське, пошкодили звичайний житловий будинок, інфраструктуру залізниці. Оперативно спрацювали наші рятувальники: 5 людей вдалося врятувати з-під завалів", - повідомив глава держави.
Також росіяни атакували Сумщину, Харківщину, Чернігівщину.
"Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя. Де це потрібно, працюють усі необхідні служби, відновлюють і допомагають людям", - відзначив Зеленський.
Країни Заходу недостатньо тиснуть на Росію
"Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо", - наголосив Зеленський.
На переконання президента, дуже важливо, щоб Америка, Європа та країни "сімки" продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах.
"І Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту. Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни", - наголосив Зеленський.
Наслідки атаки росіян
Як повідомили в "Укрзалізниці", сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, пошкоджена залізнична інфраструктура.
Зазначається, що низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами та з затримками.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки становлять до 5 годин для таких поїздів: № 31/32 Запоріжжя - Перемишль; № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляють причіпні вагони Павлоград - Київ; № 37/38 Запоріжжя - Київ.
Крім того, із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва.