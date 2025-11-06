Настав час використати заморожені активи РФ для захисту України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що вже давно настав час ухвалити рішення щодо використання російських заморожених активів для посилення захисту України від російської агресії. Про це глава держави повідомив у Telegram, коментуючи нічну атаку Росії по території нашої країни.

"Росіяни атакували дронами наші міста – всього 135 ударних безпілотників", - зазначив Зеленський.

За його словами, зі вчорашнього вечора загарбники били по Дніпровщині.

Відео дня

"Восьмеро людей постраждало через атаку по місту Камʼянське, пошкодили звичайний житловий будинок, інфраструктуру залізниці. Оперативно спрацювали наші рятувальники: 5 людей вдалося врятувати з-під завалів", - повідомив глава держави.

Також росіяни атакували Сумщину, Харківщину, Чернігівщину.

"Цілі – наша критична інфраструктура, все, що працює на звичайне мирне життя. Де це потрібно, працюють усі необхідні служби, відновлюють і допомагають людям", - відзначив Зеленський.

Країни Заходу недостатньо тиснуть на Росію

"Те, що росіяни продовжують бити по енергетиці та цивільних, укотре показує, що тиску зараз недостатньо", - наголосив Зеленський.

На переконання президента, дуже важливо, щоб Америка, Європа та країни "сімки" продовжували санкційну й тарифну роботу по російській торгівлі енергоресурсами та фінансах.

"І Москва нарешті має усвідомити серйозність Європи до самозахисту. Настав час прийняти рішення щодо російських заморожених активів. Політична воля вже є, і ми розраховуємо на оперативну реалізацію технічного рішення. Абсолютно справедливо, щоб гроші агресора працювали на захист від його війни", - наголосив Зеленський.

Наслідки атаки росіян

Як повідомили в "Укрзалізниці", сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, пошкоджена залізнична інфраструктура.

Зазначається, що низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами та з затримками.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки становлять до 5 годин для таких поїздів: № 31/32 Запоріжжя - Перемишль; № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляють причіпні вагони Павлоград - Київ; № 37/38 Запоріжжя - Київ.

Крім того, із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: