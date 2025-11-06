Накож уражено НПЗ у Волгограді та три бази ПММ у Криму.

У тимчасово окупованому Донецьку після ретельної кількомісячної підготовки вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив в Telegram.

Зокрема, завдяки спільній операції ССО, ракетних військ і артилерії України та бригадної розвідки 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску "шахедів", яка розташовувалася на тимчасово окупованій території Донецького аеропорту.

"Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України. Очі та Жало - хробачий жах", - наголосив Мадяр.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по базі та повідомив про вибухи та потужну вторинну детонацію та території ураженого об’єкта.

Крім того, за повідомленням Генштабу, Сили оборони уразили Волгоградський нафтопереробний завод в РФ.

Відомо, що річний об’єм переробки нафтопродуктів цього заводу складає 15,7 млн тонн (5.6% від всієї переробки в РФ).

"Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на території тимчасово окупованої АР Крим уражено 3 об'єкти ПММ.

"На нафтобазі в населеному пункті Гвардійське зафіксовано успішне влучання в резервуар та цистерни з ПММ на зливо-наливній естакаді. На двох базах ППМ в Сімферополі уражено резервуарні парки. Зафіксовано загорання резервуарів з паливом", - йдеться у повідомленні.

Удар по Донецьку - новини

Як відомо, 5 листопада ввечері повідомлялося про вибух у Донецьку. У соціальних мережах поширювалися відео. Журналіст Денис Казанський стверджував, що стався ракетний удар по великому складу боєприпасів.

Військовий експерт Михайло Жирохов припускає, що для завдання удару по тимчасово окупованому Донецьку українські сили могли застосувати крилаті ракети "Фламінго".

