Російський лідер Володимир Путін 5 листопада доручив своїм вищим посадовим особам підготувати пропозиції щодо можливих випробувань ядерної зброї. Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов повідомив Путіну, що полігон на Новій Землі може прийняти такі випробування в короткі терміни.

Видання The War Zone попросило експертів з ядерної зброї оцінити, як швидко Росія може здійснити підземний ядерний вибух - чого вона не робила з 1990 року - і що для цього буде потрібно.

Як зазначив директор проєкту з ядерної інформації Федерації американських учених Ганс Крістенсен, найшвидший спосіб - завезти боєголовку в наявний тунель і запечатати його. Але це не дасть жодних нових даних і, ймовірно, створить ризик витоку інформації.

"Тому, якщо у них ще немає готового тунелю, то, якщо вони хочуть провести нове випробування з повним набором приладів, я підозрюю, що це потребуватиме підготовки тунелю, облаштування та встановлення всіх кабелів і датчиків для запису даних... Підготовка нового, імовірно, триватиме кілька місяців, можливо, понад шість", - зазначив він.

Джон Б. Вольфстал, директор з глобальних ризиків з Американської федерації вчених, зазначає, що Росія проводить випробування поблизу Північного полярного кола на острові Нова Земля. У результаті вони можуть проводити випробування тільки влітку та пізньої осені. Тому їм знадобиться деякий час, принаймні до наступного року, вважає він.

"Однак, якщо вони хочуть отримати багато технічно корисних даних з випробування, це може зайняти у них більше часу. Просто для проведення базового випробування може знадобитися менше ніж 12 місяців", - додав він.

Він також зазначає, що Росія не обов'язково повинна випробовувати потужну бомбу:

"Зазвичай для отримання корисних даних достатньо випробувати тільки перший ступінь термоядерного пристрою. Потужність може бути від 1 до 5 кілотонн або до 15-20 кілотонн".

Виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями (ACA) Деріл Г. Кімболл зазначає, що Росія зможе відновити випробування ядерних вибухових пристроїв швидше, ніж США.

"Росія не буде обтяжена тими самими заходами безпеки та екологічними гарантіями, а також внутрішніми політичними перешкодами", - підкреслює він.

Водночас експерт з ядерної політики Анкіт Панда називає набагато стисліші терміни:

"Конкретні терміни готовності Росії визначити складно, але вони, ймовірно, могли б провести випробування без значних витрат на обладнання і без особливих труднощів. Я думаю, що це зайняло б кілька тижнів, якби була достатня політична необхідність у швидкій демонстрації".

Редактор/співавтор книги "Атомний аудит: витрати і наслідки ядерної зброї США з 1940 року" Стівен Шварц вважає, що для російського випробування знадобиться від кількох тижнів до кількох місяців, але все залежить від їхніх намірів:

"Якщо вони планували і готувалися, якщо у них є там персонал і обладнання, то вони, ймовірно, зможуть зробити щось доволі швидко - у найкоротшому випадку, можливо, за кілька тижнів, а можливо, за кілька місяців. Це може зайняти більше часу, можливо, шість місяців. Але, знову ж таки, якщо ви хочете тільки послати політичний сигнал про те, що ми відновлюємо ядерні випробування, ви можете взяти ядерну бомбу або боєголовку зі свого арсеналу, перевезти її на Нову Землю, помістити в підземний тунель, запечатати і підірвати".

Путін заявив про підготовку до ядерних випробувань

Як зазначають ЗМІ, це є новим свідченням погіршення відносин між лідерами США та Росії. Якщо буде рішення про проведення таких випробувань - чи то Америкою, чи то Росією - це призведе до "зростання ядерної напруженості до рівня, небаченого з часів піку холодної війни".

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на заяви Путіна.

"Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Йому платять як президенту Росії, тому він їх організовує", - сказав він.

