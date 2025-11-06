Перші 50 бронемашин Ajax, вартістю близько £10 млн кожна, нарешті готові до розгортання на східному фланзі НАТО.

Британські військові оголосили про перше постачання броньованих розвідувальних машин Ajax, створених у рамках програми, що відстала від графіка на вісім років.

Як повідомляє The Guardian, перші 50 одиниць техніки, кожна з яких коштує майже 10 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 12 мільйонів доларів США), готові до використання на східному фланзі НАТО.

Заступник міністра оборони Люк Поллард визнав, що історія проєкту була "болісною", але наголосив:

"Ми засвоїли багато уроків. Якщо б це було небезпечно — ми не довірили б його нашим військовим".

Ajax - що відомо про скандальну британську програму

Програма Ajax стартувала ще у 2010 році, а поставки планувалися на 2017-й. Проте через надмірну вібрацію і шум, які призводили навіть до проблем зі слухом у солдатів, випробування кілька разів зупиняли.

Попри покращення, Ajax залишається гучним, визнають у британській армії. Нині екіпажі користуються подвійним шаром захисту, берушами та спеціальними накладками.

Основне призначення бронемашини — розвідка у "сірій зоні" або за лінією фронту, з можливістю спостереження на відстані до 8 км. Завдяки системі камер і сенсорів, екіпаж із трьох осіб може працювати всередині тиждень без виходу назовні.

Уроки України - чи актуальна броня Ajax зараз

Критики вказують, що Ajax з’явився запізно, адже сучасні війни, зокрема в Україні, демонструють домінування дешевих FPV-дронів над бронетехнікою. Втім, британські військові переконують, що критика зайва.

"Ми не будемо воювати, як українці", — заявив командир Ajax лейтенант-командир Ендрю Роулінсон, додавши, що машина потрібна для комплексних операцій НАТО.

Хоча дехто визнавав, що розвідувальні функції Ajax можна замінити дронами, Роулінсон також зазначив, що дешевша технологія має свої обмеження. "Нам не потрібно думати, щойно вітряно, ми не можемо підняти наші дрони", – сказав він і наголосив, що час роботи багатьох дешевих дронів "становить приблизно від 30 хвилин до години".

Британська армія планує отримати 589 машин Ajax різних модифікацій до кінця десятиліття. Програма, окрім стратегічного значення, забезпечує понад 4000 робочих місць у Великій Британії.

Британія модернізує армію - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт розніс підготовку британської армії до війни. За словами професора міжнародних відносин у коледжі Макалестера в Сент-Полі Ендрю Летема, танків Challenger 3 може не вистачити, якщо Британія братиме участь у можливій війні.

Експерт нагадав, що станом на квітень 2025 року Британія планує модернізувати лише 148 танків Challenger 2 до нового стандарту Challenger 3. За словами професора, ця кількість є мізерною та ризикованою.

