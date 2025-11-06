У Китаї показали 'найбільш людиноподібного робота' – у чоловічій і жіночій версіях

Масове виробництво стартує у квітні 2026 року, цінник поки залишається в таємниці.

Китайська автомобільна компанія Xpeng представила роботів-асистентів нового покоління Iron. Компанія називає їх найреалістичнішими в індустрії – у них є хребет, шкіра і синтетичні м'язи, а також можна вибрати стать і статуру, пише BGR.

Природні рухи забезпечують штучні аналоги кісток і м'язів, зазначили в компанії. Також це перший у світі гуманоїдний робот із повністю твердотільним акумулятором.

Зріст робота – 1,78 м, вага 70 кг. Iron вміє розмовляти, ходити, брати до рук предмети і реагувати на навколишнє середовище. Розробники наголосили, що покращили рухливість суглобів і додали пасивний ступінь свободи в шкарпетці стопи. Завдяки цьому рухи андроїда стали легшими і природнішими – "ніби він крокує в невагомості".

Iron запропонують як у чоловічій, так і в жіночій версіях. Потенційні покупці зможуть обирати різні комплектації і навіть докупити одяг – наприклад, діловий костюм.

Ціна робота поки що не розголошується, але виробництво стартує у квітні 2026 року.

Раніше УНІАН писав, що маленькі роботи-гуманоїди за ціною смартфона викликали фурор у Китаї. Така ціна може стати проривом для галузі, зробивши роботів доступними не тільки для компаній, а й для людей.

Тим часом Tesla відкладає масовий випуск роботів Optimus через проблеми з конструкцією. Запустити продажі таких помічників Маск планує у 2026-2027 році за ~20 000 доларів (близько 820 000 грн).

