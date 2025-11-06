Удари РФ вчергове залишили без світла частину споживачів.

Російська Федерація вчергове атакувала енергетичну інфраструктури Чернігівщини та Харківщини, внаслідок чого частина споживачів залишилися без електропостачання, повідомляє Міністерство енергетики.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - зазначається у повідомленні.

У Міненерго нагадали, що 6 листопада з 8 до 22 години на всій території України планується почергове відключення світла.

"Станом на зараз графіки погодинних відключень діють у більшості областей", - уточнили в енергетичному відомстві.

Крім цього з 8:00 до 22:00 промислові підприємства мають обмежити використання електроенергії.

Зі свого боку "Укренерго" нагадало, що ситуація в енергосистемі протягом дня може змінюватися і порадило українцям стежити за актуальною інформацією на сторінці відповідного обленерго.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

З початку осені Росія активізувала енергетичний терор нашої держави. В ніч на 30 жовтня ворог втретє з початку жовтня масовано атакував ракетами та дронами об’єкти енергетики. В результаті ударів зафіксовані руйнування, є постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко констатував, що ворог змінив тактику та прагне довести енергосистему до непридатного стану.

Через атаки РФ енергетики змушені цілодобово працювати - паралельно з цим вводять планові та екстрені відключення для балансування системи та проведення необхідних ремонтів.

