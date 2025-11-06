РФ вдарила по залізниці: українців попередили про затримки до 5 годин та зміни маршрутів

Через атаку ворога на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.
"Сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами та з затримками. Йдеться про наступні рейси:
- №102 Херсон – Гусарівка;
- №104 Львів – Гусарівка;
- №712 Київ – Гусарівка;
- №92 Одеса – Гусарівка.
Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.
Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки становлять до 5 годин для таких поїздів:
- № 31/32 Запоріжжя - Перемишль;
- № 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляють причіпні вагони Павлоград - Київ;
- № 37/38 Запоріжжя - Київ.
Крім того, із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва. У компанії просять врахувати це під час планування своїх поїздок.
Удари Росії по "Укрзалізниці" - останні новини
5 листопада стало відомо, що УЗ за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Обмеження будуть до станцій Гусарівка або Барвінкове. У компанії пояснили, що рішення продиктоване безпековими чинниками.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 31 жовтня Росія завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській та Харківській областях. Росіяни пошкодили рухомий склад, через що затримувався потяг.
Тоді у Сумах ворог вдарив по пасажирському депо. Було пошкоджено та знищено господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.