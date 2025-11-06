РФ вдарила по залізниці: українців попередили про затримки до 5 годин та зміни маршрутів

Сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області й пошкодив залізничну інфраструктуру.

Через атаку ворога на залізничну інфраструктуру поїзди у східних регіонах України змінюють маршрут та рухаються з затримками.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні вночі ворог атакував Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, на щастя, постраждалих немає, однак пошкоджена залізнична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що низка поїздів східного напрямку прямують зміненими маршрутами та з затримками. Йдеться про наступні рейси:

№102 Херсон – Гусарівка;

№104 Львів – Гусарівка;

№712 Київ – Гусарівка;

№92 Одеса – Гусарівка.

Також поїзд №733 Дніпро – Київ рухається з допоміжним локомотивом, орієнтовне відставання від графіка менше години.

Через пошкодження на Донецькому та Запорізькому напрямках, затримки становлять до 5 годин для таких поїздів:

№ 31/32 Запоріжжя - Перемишль;

№ 119/120 Дніпро - Хелм, яким також доправляють причіпні вагони Павлоград - Київ;

№ 37/38 Запоріжжя - Київ.

Крім того, із запізненням курсуватимуть окремі приміські поїзди на Сумщині, а також з Чернігівщини до Києва. У компанії просять врахувати це під час планування своїх поїздок.

Удари Росії по "Укрзалізниці" - останні новини

5 листопада стало відомо, що УЗ за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежує поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Обмеження будуть до станцій Гусарівка або Барвінкове. У компанії пояснили, що рішення продиктоване безпековими чинниками.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 31 жовтня Росія завдала ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській та Харківській областях. Росіяни пошкодили рухомий склад, через що затримувався потяг.

Тоді у Сумах ворог вдарив по пасажирському депо. Було пошкоджено та знищено господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.

