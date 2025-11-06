В океані чатують хижаки, тож перший "плавець" може стати легкою здобиччю.

Українські дослідники показали відео, на якому зафіксовано, як пірнає в океан величезна зграя пінгвінів біля полярної станції "Академік Вернадський", яка знаходиться на острові Галіндез.

"Щоб це побачити на "Вернадському", інколи достатньо вийти о 5-й ранку на причал попити кави. Як зробив геофізик 30-ї експедиції Альберт Грабовецький. І зняв для вас це захопливе відео", - пояснюють у Національному науковому антарктичному центрі.

Вчені кажуть, пінгвіни не відразу стрибають всі разом, а нібито чекають, доки стрибне хтось перший - найсміливіший. Він ризикує найбільше, адже в океані чатують хижаки, насамперед морські леопарди. Тож перший "плавець" може стати легкою здобиччю. Інколи вони навіть спеціально підштовхують одне одного у воду.

"Коли ж пірнув перший - увесь гурт рушає за ним. До речі, це теж одне з харчових пристосувань пінгвінів. Якщо кинутися за їжею усім разом, то ризик для кожного птаха менше, ніж якщо вони будуть харчуватися поодинці. Адже поки леопард чи косатка вхопить когось одного, інші спокійно поїдять", - пояснюють науковці.

На відео Грабовецького можна побачити, як сотні кумедних птахів пересуваються берегом, пірнають у воду, де їх незграбність моментально зникає - вони відразу ж перетворюються на справжніх плавців. Видно, що океан біля узбережжя буквально кишить пінгвінами.

Зараз на Галіндезі мешкають близько 7 тисяч пінгвінів, які активно гніздують та почали відкладати яйця.

Пінгвіни на станції "Академік Вернадський"

Нагадаємо, нещодавно субантарктичні пінгвіни, що мешкають на острові Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський", знесли перше у цьому сезоні яйце.

За словами науковців, другий рік поспіль ця подія стається в одному й тому ж місці - на скелі біля ДНЧ-будиночка. Це невелика лабораторія, де геофізики здійснюють безперервний прийом радіочастот для вивчення геокосмосу. Перше яйце виявила біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка під час обходу острова Галіндез.

