Через нестабільну ситуацію, за словами військового, прогнози робити не варто.

Сили оборони контратакували росіян на півночі міста Куп'янськ Харківської області, однак прогнози робити зарано, бо ситуація дуже хитка. Про це в ефірі телемарафону висловив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Ситуація в Куп'янську дуже динамічна, і коли ми говоримо про це місто - ми говоримо про контроль над конкретними будівлями. Станом на зараз, була низка контратак у північній частині міста. Росіян вдалося потіснити, але, знов-таки, ситуація дуже хитка. Тому я боюся робити будь-які великі прогнози", - сказав Трегубов.

Він пояснив, що саме через нестабільну ситуацію не робитиме якість прогнозів - бої йдуть у місті, які дуже динамічно змінюються. До того ж це відбувається в умовах нестабільної логістики для обох боків.

"Тому попри те, що були ефективні спроби відкинути росіян й вони мали певний успіх... Тим не менш, там все ще непросто", - додав військовий.

Купʼянськ - головні новини з гарячого напрямку

Нагадаємо, днями начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів, що росіяни присутні у північних районах міста Куп'янська на Харківщині – у близько 20% міста.

Паралельно ворог намагався відсікати українську логістику за допомогою ударів БпЛА. З погляду БпЛА ситуація та сама у протилежний бік. За словами Трегубова, всі постачання противника українські БпЛА відсікають - у цьому плані місто знаходиться у подвійній облозі. На суходолі противник присутній саме у північних районах міста, де намагався посилювати свою присутність та пересуватися далі.

