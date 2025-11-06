У 'ПриватБанку' подешевшав долар: актуальний курс валют на 6 листопада

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 48,78 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 6 листопада, знизився на 5 копійок і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився без змін і складає 48,75 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" в четвер залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою 6 листопада також залишився без змін і знаходиться на рівні 48,78 гривні.

Нацбанк встановив на 6 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар. Таким чином українська валюта не змінилася і залишилась на рівні попереднього показника.

По відношенню до євро гривня послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,34 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 2 копійки і складає 42,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

При цьому середній курс євро до гривні не змінився і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,10 гривні за євро.

