Після багаторічних затримок та технічних проблем перші 50 розвідувальних бронемашин Ajax досягли початкової експлуатаційної здатності.

Британська армія оголосила про готовність до розгортання перших 50 машин Ajax — розвідувальної бронемашини середнього класу, спроєктованої для виявлення ворога на відстані до 8 км.

Як пише The Times, в аналітичних та військових колах точаться дискусії, чи ефективні бронемашини Ajax в умовах сучасної війни. Британські офіцери наголошують: "Ми не будемо воювати як Україна", маючи на увазі інший підхід до маневру, мобільності та інтеграції різних видів озброєнь.

Ajax - броня, що затрималась на 8 років

Програма Ajax стартувала у 2010 році, але поставки відклалися на вісім років: перші машини мали надійти ще 2017 року. Під час випробувань виявили серйозні проблеми з шумом і вібрацією, які призвели до випадків погіршення слуху серед персоналу. Частину військовослужбовців довелося зняти з програми або понизити за станом здоров’я. Як контрзаходи екіпажам видають захисні слухові апарати і впроваджують технічні покращення.

Відео дня

Офіційні представники називають Ajax "першою у світі справді цифровою броньованою бойовою машиною" та підкреслюють, що вона має служити в складі багатошарового підходу — разом із танками Challenger 3, безпілотниками, авіацією й артилерією, а не діяти ізольовано. Противники скептично ставляться до економічної доцільності дорогих платформ у час, коли дешеві FPV-дрони вже довели свою смертельну ефективність на полях бою.

Міністр закупівель Люк Поллард підтвердив, що Ajax пройшов "довгий шлях" і тепер досяг "початкової експлуатаційної здатності", а начальник Генштабу сер Ролі Вокер назвав машину ключовим елементом модернізації армії.

Водночас офіцери визнають, що підготовка екіпажів займає роки, і що майбутні конфлікти вимагатимуть збалансованого поєднання живучих платформ та заходів протидії дешевим засобам ураження.

Ключові дані про Ajax

Поки лише 50 машин Ajax готові до розгортання з-поміж замовлених 589 одиниць. Загальна програма коштує близько 7 млрд доларів.

Вартість однієї машини — близько 12 млн доларів; час виробництва — приблизно 3 місяці.

Станом на зараз виготовлено 165 машин, повна поставка очікується до 2030 року.

Машина обладнана датчиками для виявлення руху на відстані до 8 км і має 44-мм гармату. Екіпаж — три особи.

Ajax позиціюють як інструмент розвідки і цілевказування перед висуванням піхоти, проте питання про його практичну корисність у сучасних конфліктах, де домінують недорогі безпілотники, залишаються предметом професійних дебатів серед військових та аналітиків.

Ajax в армії Британії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, британські військові оголосили про перше постачання броньованих розвідувальних машин Ajax, створених у рамках програми, що відстала від графіка на вісім років.

Критики вказують, що Ajax з’явився запізно, адже сучасні війни, зокрема в Україні, демонструють домінування дешевих FPV-дронів над бронетехнікою. Втім, британські військові переконують, що критика зайва.

Вас також можуть зацікавити новини: