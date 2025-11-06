Зимове сонце можна відшукати як у Європі, так і за її межами.

Взимку багато жителів прохолоднішої частини Європи шукають собі такі варіанти для відпочинку, щоб можна було погрітися – хтось вирушає в далекі краї, а хтось обирає місця ближче до дому.

Де тепло взимку в Європі

Чимало європейських туристів воліють вирушати на пошуки зимового сонця в межах свого рідного континенту, адже в такому разі на дорогу витрачається небагато часу, плюс завдяки великій кількості рейсів від лоукостерів є можливість спланувати поїздку самостійно без туроператора.

Однак, на жаль, на більшій частині Європи взимку холодно, тому варіантів погрітися залишається небагато. Але й ті, що є, не можна назвати аж надто спекотними – максимум можна розраховувати на +20°С. Так, це значно тепліше, ніж у нас в Україні в грудні-лютому, але все одно може бути недостатньо для купання в морі чи океані. Тим не менш, для комфортних прогулянок цього точно буде достатньо.

Відео дня

Якщо говорити про конкретні напрямки, то в Європі взимку на тепло і сонце можна розраховувати на Кіпрі, на Гібралтарі, на португальській Мадейрі, а також на іспанських Канарських островах:

Усі вони пропонують середню зимову температуру в грудні +15°С...+18°С із шістьма сонячними годинами на день, пише The Independent.

Де тепло взимку за межами Європи

Ну а за більш високими температурами доведеться вирушати на інші континенти, тому в цьому разі на поїздку піде понад 10 днів і, найімовірніше, доведеться звертатися по допомогу до туроператорів.

Найближче туристам буде добиратися до Єгипту, де зима вважається спокійнішим і прохолоднішим сезоном, якщо порівнювати з виснажливо спекотним літом. Наприклад, у Хургаді середня температура в грудні становить +21,5°С, із сімома сонячними годинами на день.

Куди більше сонця можна буде побачити на іншому боці африканського континенту – у Кейптауні (ПАР) за середньої грудневої температури +22°С можна розраховувати на 11 сонячних годин на день.

Також добре для сонячного зимового відпочинку підходять такі напрямки, як:

Бангкок, Таїланд (середня температура взимку +27°С, дев'ять сонячних днів). Хошимін, В'єтнам (середня температура взимку +27°С, вісім сонячних днів). Барбадос (середня температура взимку +26°С, дев'ять сонячних днів). Буенос-Айрес, Аргентина (середня температура взимку +25°С, дев'ять сонячних днів). Канкун, Мексика (середня температура взимку +25°С, шість сонячних днів). Маскат, Оман (середня температура взимку +23°С, дев'ять сонячних днів). Мельбурн, Австралія (середня температура взимку +21°С, десять сонячних днів). Сідней, Австралія (середня температура взимку +21°С, вісім сонячних днів). Дубай, ОАЕ (середня температура взимку +20°С, вісім сонячних днів).

У січні на півдні світу настає розпал літа, а такі напрямки, як Мельбурн і Дубай, пропонують теплий міський відпочинок або залиті сонцем пляжні канікули, зазначають експерти The Independent.

Інші ідеї для подорожей цієї зими

Як повідомляв УНІАН, також Європа пропонує багато можливостей для традиційного зимового відпочинку. Раніше експерти назвали вісім прекрасних місць у Європі, де можна бюджетно покататися на лижах цієї зими.

Також туристам назвали найкращі міста Європи для зустрічі Нового року, а також найкращі різдвяні ярмарки на континенті.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.