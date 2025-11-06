Золото завмерло в очікуванні нових процентних ставок ФРС США: скільки коштує метал зараз

Аналітики вважають, що в найближчій перспективі метал, ймовірно, залишиться в межах нинішнього діапазону.

Золото стабілізувалося, бо трейдери оцінювали перспективи процентних ставок у США.

Видання Bloomberg пише, що ціна на золото в злитках утримувалася трохи вище 3980 доларів за унцію після зростання на 1,2% 5 листопада.

Цього року золото подорожчало більш ніж на 50%, досягнувши рекорду в жовтні, після чого дещо подешевшало після бурхливого зростання. Зниження ставок центральним банком США допомогло підтримати ціни, які також зросли завдяки припливу коштів у біржові фонди, забезпечені золотом, і збільшенню закупівель центральним банком.

Відео дня

"У найближчій перспективі метал, ймовірно, залишиться в межах певного діапазону. Стабільний, але очікує наступного макроекономічного імпульсу", - сказав аналітик Vantage Markets Хебе Чен.

За даними біржі Investing, станом на 11:40 ціни на золото піднялися до позначки 4021,97 долара за унцію або 129,74 долара за грам.

Ціни на золото - останні новини

20 жовтня метал досяг піку в 4381,52 долара за унцію, після чого золото обвалилося. Серед чинників, що спричинили падіння ціни на золото, були перспектива торговельних перемовин між Китаєм і США, тривожні технічні показники та зміцнення долара.

3 листопада золото зупинилося на позначці близько 4000 доларів за тройську унцію. На метал вплинуло рішення Китаю скасувати податкову пільгу для деяких роздрібних продавців, що може вплинути на попит на одному з найбільших у світі ринків дорогоцінних металів.

Вас також можуть зацікавити новини: