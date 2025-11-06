Продати долар можна в середньому за курсом 41,80 грн, а євро – 48,10 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 6 листопада, зріс на 2 копійки і складає 42,27 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,80 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні 6 листопада не змінився і складає 48,80 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,10 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 42,08 грн/дол., а продати долар можна за курсом 42,00 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,71 грн/євро, а курс продажу – 48,53 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 6 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар. Таким чином українська валюта не змінилася і залишилась на рівні попереднього показника.

По відношенню до євро гривня послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 48,34 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що впродовж поточного тижня на гривню не очікують занадто відчутні коливання, а ситуація на валютному ринку супроводжуватиметься відносною стабільністю. За її словами, зараз триває сезонний попит від великих платників, але він зростає поступово, а не стрибкоподібно, тому навантаження на ринок контрольоване.

