Російська ОАК виготовила і передала Міноборони РФ нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це корпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.
Кількість літаків у новій партії не розголошують. На відеоматеріалах, опублікованих РФ, видно принаймні два бомбардувальники.
Як повідомляється, інженери ОАК продовжують працювати над вдосконаленням авіаційних комплексів, що знаходяться на озброєнні, в тому числі за результатами їх бойового застосування під час російсько-української війни.
Су-34 - що це за винищувач
Су-34 є російським (фактично − радянським) двомісним винищувачем-бомбардувальником, розробленим в дослідно-конструкторському бюро Сухого. Свій перший політ він виконав у далекому 1990-му, але експлуатувати його почали лише у 2014 році.
Літак являє собою одну з численних версій радянського Су-27, який створили ще у 70-ті роки. На відміну від нього Су-34 дещо більший і набагато важчий − максимальна злітна вага літака становить 45 000 кг. Всього побудували близько 160 Су-34.
Бомбардувальник традиційно виступає носієм бомб з МПК (Модуль планерування і корекції). Останній перетворює звичайні некеровані бомби на високоточні боєприпаси зі збільшеним радіусом дії.
Раніше росіяни показали використання з Су-34 надпотужної авіабомби ФАБ-3000 з МПК. За даними з відкритих джерел Су-34 може нести одну таку бомбу. Якщо казати про ФАБ-500М-62, оснащену МПК, то їх кількість може досягати принаймні чотирьох одиниць.
Загроза від авіабомб зростає
Раніше повідомлялося, що за перші десять місяців цього року росіяни скинули таку ж кількість керованих авіаційних бомб, як за увесь минулий рік. Деякі фахівці розглядають таку зброю як "дешеву альтернативу крилатим ракетам".
За словами українських експертів, дальність "КАБів" вже може досягати 200 км. Нагадаємо, раніше росіяни вдарили бомбами по Полтавській області, а також по місту Лозова, яке розташоване у Харківській області.