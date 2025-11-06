Передбачається, що Су-34 може нести принаймні одну бомбу ФАБ-3000.

Російська ОАК виготовила і передала Міноборони РФ нову партію винищувачів-бомбардувальників Су-34. Про це корпорація повідомила у своєму Telegram-каналі.

Кількість літаків у новій партії не розголошують. На відеоматеріалах, опублікованих РФ, видно принаймні два бомбардувальники.

Як повідомляється, інженери ОАК продовжують працювати над вдосконаленням авіаційних комплексів, що знаходяться на озброєнні, в тому числі за результатами їх бойового застосування під час російсько-української війни.

Су-34 - що це за винищувач

Су-34 є російським (фактично − радянським) двомісним винищувачем-бомбардувальником, розробленим в дослідно-конструкторському бюро Сухого. Свій перший політ він виконав у далекому 1990-му, але експлуатувати його почали лише у 2014 році.

Літак являє собою одну з численних версій радянського Су-27, який створили ще у 70-ті роки. На відміну від нього Су-34 дещо більший і набагато важчий − максимальна злітна вага літака становить 45 000 кг. Всього побудували близько 160 Су-34.

Бомбардувальник традиційно виступає носієм бомб з МПК (Модуль планерування і корекції). Останній перетворює звичайні некеровані бомби на високоточні боєприпаси зі збільшеним радіусом дії.

Раніше росіяни показали використання з Су-34 надпотужної авіабомби ФАБ-3000 з МПК. За даними з відкритих джерел Су-34 може нести одну таку бомбу. Якщо казати про ФАБ-500М-62, оснащену МПК, то їх кількість може досягати принаймні чотирьох одиниць.

Загроза від авіабомб зростає

Раніше повідомлялося, що за перші десять місяців цього року росіяни скинули таку ж кількість керованих авіаційних бомб, як за увесь минулий рік. Деякі фахівці розглядають таку зброю як "дешеву альтернативу крилатим ракетам".

За словами українських експертів, дальність "‎КАБів"‎ вже може досягати 200 км. Нагадаємо, раніше росіяни вдарили бомбами по Полтавській області, а також по місту Лозова, яке розташоване у Харківській області.

