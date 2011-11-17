СБУ розслідує вибухи у Донецьку і Дніпропетровську – Пшонка
16:32, 17 листопада 2011Кримінал
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Порушені кримінальні справи
Харків. 17 листопада. УНІАН. Служба безпеки України розслідує справи, пов’язані з вибухами у Донецьку і Дніпропетровську.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА журналістам під час перебування в Харкові.
«Сьогодні по вибуху в Дніпропетровську порушена кримінальна справа – розслідує СБУ по всіх тих погрозах, які опубліковані на сайті «Коментарі». В Донецьку також порушена кримінальна справа вчора, слідство прийнято слідством СБУ. Всі ці справи знаходяться на контролі у керівництва СБУ і прокуратури».
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