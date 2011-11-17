На сайті Мін‘юсту оприлюднено антикорупційний звіт GRECO

Київ. 17 листопада. УНІАН. На сайті Міністерства юстиції оприлюднено звіт Групи держав проти корупції (GRECO) щодо третього раунду оцінювання України у сферах криміналізації корупційних діянь та прозорості фінансування політичних партій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту.

За словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, дозвіл на оприлюднення звіту, згідно з правилами і практикою GRECO, був наданий Кабінетом міністрів України. Звіт оприлюднюється з метою забезпечення прозорості у діяльності Президента та уряду України. Крім того, його оприлюднення відповідатиме правилам та практиці GRECO.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що Третій раунд оцінювання GRECO по Україні був розпочатий 1 січня 2007 року та присвячений оцінці заходів, котрі вживаються українською владою для криміналізації корупційних діянь та прозорості фінансування політичних партій. Зокрема, експертами вивчалася відповідність національного законодавства України у даних сферах вимогам Кримінальної Конвенції Ради Європи проти корупції, Додаткового протоколу до неї та другого Керівного принципу по боротьбі з корупцією.

Звіт було підготовлено за підсумками оціночного візиту експертів GRECO в Україну у квітні 2011 року та затверджений на 52-му Пленарному засіданні GRECO у жовтні 2011 року.

У звіті відзначаються, зокрема, позитивні кроки, зроблені Україною у напрямках встановлення відповідальності за корупційні правопорушення, введення відповідальності за незаконне збагачення і торгівлю впливом та інші корупційні правопорушення.

При цьому GRECO відзначає необхідність продовження роботи з цих питань. Зокрема, Україні надано 7 рекомендацій у сфері криміналізації корупційних діянь, відповідно до вимог Кримінальної Конвенції Ради Європи проти корупції, Додаткового протоколу до неї, другого Керівного принципу по боротьбі з корупцією. Крім того, 9 рекомендацій надано за результатами оцінки врегулювання питання прозорості фінансування політичних партій.

О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що відповідно до рішення, прийнятого на 52-му пленарному засіданні GRECO, Україні запропоновано до 30 квітня 2013 року поінформувати GRECO про реалізацію наданих рекомендацій.

З текстом звіту в оригіналі (англійською мовою), а також його перекладом українською мовою можна ознайомитися на сайті Міністерства юстиції України за адресою http://www.minjust.gov.ua/0/37555 (Рубрика «Антикорупційні ініціативи», підрубрика «Оціночні звіти групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) щодо стану корупції в Україні»).

*** Як відомо, Україна приєдналася до Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) 1 січня 2006 року. Тим самим держава надала згоду проходити оцінку з боку GRECO щодо імплементації в національне законодавство положень Кримінальної та Цивільної конвенцій Ради Європи проти корупції, Керівних принципів боротьби з корупцією Ради Європи, прийнятих у рамках виконання Програми дій проти корупції, схваленої Радою Європи.

Перші два раунди оцінювання України було проведено у 2006 році, а у березні 2007 року за їх результатами затверджено звіт із 25 рекомендаціями GRECO.