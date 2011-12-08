У МВС розробляють документ про стосунки міліціонера та журналіста

Київ. 8 грудня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко скерував звернення до особового складу під назвою «Про взаємодію працівників МВС із журналістами». Зокрема, міністр нагадав, що 171-а стаття Кримінального кодексу України за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів встановлює кримінальну відповідальність – обмеження волі на строк до 5 років. Про це повідомила прес-служба МВС України.

Подаємо текст звернення: "Днями у мене відбулася зустріч із представниками провідних українських засобів масової інформації. Вони висловили стурбованість щодо виникнення окремих непорозумінь під час проведення масових акцій і, зокрема, на їхню думку, спроб працівників міліції перешкодити професійній діяльності представників масмедіа.

Спілкування виявилося доволі корисним для обох сторін, адже нагальною необхідністю сьогодні є врегулювання відносини правоохоронців і журналістів при виконанні ними службових та професійних обов’язків.

Наразі створена робоча група МВС напрацьовує проект відомчого нормативного акту, який встановить чіткий алгоритм взаємин міліціонера та представника масс-медіа.

Зараз у державі відбувається багато процесів, що викликають резонанс у суспільстві. Працівники міліції неминуче опиняються в центрі подій, до яких прикута громадська увага. Професійні, виважені дії органів внутрішніх справ унеможливлюють силове протистояння груп людей, які беруть участь у масових заходах, мітингах, акціях протесту та мають протилежні політичні погляди та громадянську позицію.

У мене, як керівника відомства, викликає серйозне занепокоєння те, що останнім часом зростає кількість скарг громадян на протиправні дії працівників міліції, зокрема, й частка звернень журналістів щодо спроб перешкодити їм виконувати свої професійні обов’язки.

Хочу нагадати, що дієвим інструментом як попередження, так і реагування на факти перешкоджання законній професійній діяльності журналістів є 171-а стаття Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за таке діяння – обмеження волі на строк до 5 років. До того ж у разі застосування службовою особою насильства щодо журналіста або настання тяжких наслідків її дії підлягають додатковій кваліфікації за ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Звертаюся до працівників патрульної служби міліції, Державтоінспекції, дільничних інспекторів міліції, працівників спеціальних підрозділів міліції «Беркут», військовослужбовців внутрішніх військ МВС.

Ви є обличчям органів внутрішніх справ, оскільки ви перші, до кого громадяни звертаютьсяпо допомогу.

Ви щоденно ризикуєте здоров’ям та життям під час охорони громадського порядку та затриманнязлочинців. І скарги від населення та журналістів про нетактовне ставлення працівників міліції до громадян і представників масмедіа нівелюють цю повсякденну напружену роботу із забезпечення правопорядку в державі.

У той же час хочу ще раз наголосити, що усі громадяни, у тому числі й працівники засобів масової інформації, рівні перед Законом.

З урахуванням характеру масових заходів необхідно нагадувати представникам "четвертої гілки влади" про дотримання заходів особистої безпеки у натовпі, а також під час локалізації працівниками міліції порушень громадського порядку учасниками акцій протесту.

Ще раз акцентую вашу увагу на необхідності дотримання вимог законодавства під час виконання своїх службових обов'язків. Працівники міліції мають бути толерантними, не лише не перешкоджати, а й сприяти законній діяльності масмедіа, оскільки вони є збирачами суспільно важливої інформації, яку мають донести до широкого загалу".

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