На Луганщині затримали лже-міліціонерів

Луганськ. 19 січня. УНІАН. У Луганській області правоохоронці затримали двох чоловіків, які, представляючись працівниками міліції, займалися вимаганням грошей і розбійними нападами на помешкання громадян.



Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Луганській області, у місті Красний Луч було затримано двох чоловіків, які представляючись міліціонерами стукали в квартири громадян вимагаючи відчинити двері і демонструючи розгубленим власникам житла „посвідчення” (яке згодом виявилося викраденим студентським квитком), вривалися в помешкання з погрозами провести „обшук”.



«На запитання «Хто там?» вони заявляли: «Ми з міліції! Відкривай!». Сонний чоловік відкрив двері. «Міліціонери» його побили, вимагаючи гроші, і заявили, що проведуть «обшук» у його квартирі», - йдеться в повідомленні.

Через кілька днів лже-міліціонери повторно навідалися в дві квартири.

Стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 353 (передбачає покарання за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ст. 187 (розбій). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.