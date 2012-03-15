У Криму екстрасенсу вирізали очі під час обряду екзорцизму

Крим. 15 березня. УНІАН. У місті Красноперекопськ, що в Криму, вже кілька днів обговорюють жахливий випадок, який стався під час обряду екзорцизму.

За словами медиків, в центральну міську лікарню днями доставили жінку у вкрай важкому стані: вона була позбавлена зору - праве око вирізане, ліве намагалися видавити, кінцівки зламані. При цьому жінка не пам'ятає, що з нею сталося.

Сусіди розповідають, що постраждала - місцевий екстрасенс і у своїй квартирі виганяла диявола з людини.

Як розповів головний лікар міськлікарні Красноперекопська Ігор Кульбачний, медики "швидкої", які виїхали за викликом, прийшли в жах від побаченого. За їх словами, у жінки була закрита черепно-мозкова травма, праве око було відсутнє, ліве вичавлене - випирало з орбіти і не бачило, переламані кінцівки - вивих в правому ліктьовому суглобі, пошкодження пальців.

За словами головлікаря, зараз офтальмологи намагаються зберегти жінці праве око, проте поки воно не реагує навіть на світло. За словами медика, допомога лікарів знадобилася ще й гостю постраждалої - афганцю. Він також додав, що досі невідомо, що насправді сталося між ними. Проте, афганця, який поводився надто не адекватно відправили у сімферопольську психлікарню.

Сусіди постраждалої розповіли, що жінка працювала на місцевому содовому заводі, а вдома проводила "магічні сеанси". Зі слів сусідів стало відомо, що у той день з квартири доносилися завивання і молитви. У жінки був чоловік, з якого вона виганяла диявола. Коли її виносили з квартири, там був повний розгром, констатують сусіди.

У міліції офіційно підтвердили, що мешканка Красноперекопська 1971 року народження була доставлена в лікарню у важкому стані. На часі міліція почали розслідування інциденту, оскільки жінка взагалі не пам'ятає, що з нею сталося.

ТСН