У Севастополі затримали педофіла, який підшуковував жертв біля шкіл

Севастополь. 15 березня. УНІАН. У Севастополі затриманий 39-річний педофіл.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС України в м. Севастополі, чоловік підшукував біля шкіл дівчаток віком від 12 до 17 років, пропонував сфотографуватися і знятися у відеоролику. Коли дівчинка погоджувалася, привозив до себе додому, знімав на фото- і відеокамері.

Під час обшуку у зловмисника були вилучені фото- і відеокамери, комп`ютер, фотографії і відео порнографічного змісту.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Встановлено 4 факти злочинної діяльності педофіла. Проводяться заходи з метою встановлення інших дівчаток, які постраждали від дій зловмисника.

Працівники севастопольської міліції раніше вже двічі затримували зловмисника, проте суд двічі обирав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

