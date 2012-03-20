Міліціонери затримали «одну з 12 найуспішніших шахраїв України»

Хмельницький. 20 березня. УНІАН. В Хмельницькому затримали «дочку генерала», яка у формі відвідувала держустанови та організації з «перевіркою» і видурювала гроші.

Жителька Волинської області у Хмельницькому встигла ошукати на 200 грн. 40-річного подолянина, якому представилась дочкою генерала, проректора одного з престижних навчальних закладів країни. Під час затримання вона була одягнена у капітанську форму пенітенціарної служби без відповідного посвідчення особи. Правоохоронці встановили, що жінка відвідувала державні установи та організації з метою перевірки пожежної безпеки, а щоб сумнівів у її компетенції не виникало, два місяці поспіль студіювала спеціалізовану навчальну літературу.

Окрім того, 30-річна молодиця обґрунтовано підозрюється у скоєнні крадіжки грошових заощаджень ще й вінницькими міліціонерами.

Проживаючи на території сусідньої області, вона обікрала пенсіонера, у якого винаймала кімнату.

Перевірки щодо злочинної діяльності затриманої тривають, а згідно ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, жінці загрожує до 3 років позбавлення волі, і їй знову доведеться повернутися за грати, звідки вона півроку як вийшла за аналогічні діяння, повідомив СЗГ УМВС в Хмельницькій області.

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