Міліціонер став жертвою волоцюги, який заразив його хворобою

Івано-Франківськ. 16 квітня. УНІАН. На Івано-Франківщині дільничний інспектор міліції став жертвою волоцюги, який заразив його важкою хворобою.

Правоохоронці Калуша (Івано-Франківська область) збирають кошти на лікування свого колеги, колишнього старшого дільничного інспектора Зореслава Пілянського. Він став жертвою п’яного волоцюги...

Якось Пілянський, проходячи вулицею, побачив, як кілька підпилих волоцюг чіпляються до перехожих. Міліціонер спробував затримати хуліганів, і один із них вкусив його до крові за ногу. Незабаром волоцюгу оштрафували на 200 гривень, а міліціонер, якого вкусив хуліган, захворів на гепатит С.

Після першого курсу лікування здоров’я Пілянського настільки покращилося, що він повернувся на службу. Та хвороба повернулася. Якщо правоохоронець за кілька місяців не збере на лікування противірусними препаратами понад 100 тисяч гривень, йому загрожує цироз печінки.

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