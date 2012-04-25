В Івано-Франківську міліція затримала 16-річну сутенерку

Івано-Франківськ. 25 квітня. УНІАН. Працівники відділу боротьби з кіберзлочинністю та торгівлею людьми обласного УМВС затримали за звідництво... шістнадцятирічну мешканку Івано-Франківська.



Юна особа звела на рік старшу від себе подругу з чоловіками для надання їм платних сексуальних послуг. Після „роботи” в одному з готельно-відпочинкових комплексів обласного центру звідниця отримала свою „долю”.



Відтак обох трудівниць сексіндустрії затримала міліція моралі.



Якщо повію оштрафують або й попередять про недопустимість у майбутньому такої антигромадської діяльності, то за звідництво вже передбачено кримінальну відповідальність: штраф на суму до 850 гривень або ж обмеження волі на строк до двох років.

Firtka

