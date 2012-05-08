На Волині чоловік заподіяв вогнепальні поранення іноземцю

15:12, 08 травня 2012
Кримінал
0 0

Постраждала і дружина

Київ. 8 травня. УНІАН. На Волині п’яний чоловік заподіяв вогнепальні поранення подружжю.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, це сталося вчора, 7 травня, у місті Любомлі.

На вулиці 36-річний безробітний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань, трьома пострілами з власного зареєстрованого спецзасобу ПМТ, призначеного для стрільби гумовими кулями, заподіяв вогнепальні поранення 28-річній жительці цього ж міста та її чоловіку – 28-річному іноземному громадянину.

Постраждалих госпіталізовано. Зловмисника затримано, спецзасіб вилучено.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.15 та ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter