Одеситка вийшла покурити і впала разом з балконом

В центрі Одеси 39-річна жінка серйозно травмувалась, впавши разом з балконом, повідомляє ТСН.

Жінка вийшла покурити на балкон квартири, що розташована на другому поверсі. Вона зробила крок і полетіла вниз разом з балконом.

Зараз жінка у лікарні – вона зламала ногу в двох місцях, сильно забила хребет та порізалася арматурою. Лікарі кажуть, що жінці дуже пощастило, бо якби бетонна плита впала на неї, врятувати її життя не вдалося б.

Комунальники тим часом почали демонтаж зруйнованого балкона.

Також вони мають з'ясувати, чи був будинок аварійним, бо ніяких оголошень на цю тему на будинку немає.