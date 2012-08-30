Міліція обіцяє винагороду за інформацію про замах на авторитета

Львів. 30 серпня. УНІАН. Львівські правоохоронці звернулися до мешканців Львівщини з проханням допомогти у розкритті злочину, який стався 24 серпня у центрі Львова, коли загинула одна людина і було важко поранено кримінального авторитета відомого під прізвиськом «Вова Морда».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, за інформацію, яка допоможе слідству, міліціонери обіцяють «суттєву грошову винагороду».

«Співробітники Львівського міського управління звертаються з проханням допомогти слідству у розкритті злочину, який було скоєно у центрі міста 24 серпня. До всіх, хто володіє будь-якою інформацією про обставини збройного нападу, що стався близько 14.00 години у Львові на перехресті вулиць Князя Романа – Шухевича, на громадянина Дідуха Володимира, відомого під прізвиськом як «Вова Морда». Першочергово це прохання стосується власників автомобільних відеореєстраторів та мобільних камер відеоспостереження, котрі були поблизу місця скоєння нападу в період часу від 13.00 до 14.00 години. За інформацію, що реально допоможе слідству, передбачена суттєва грошова винагорода», - зазначається у повідомленні прес-служби обласної міліції.

Відділ зв’язків з громадськістю також інформує, що правоохоронці знайшли автомобіль, з якого можливо розстріляли позашляховик «Вольво» у центрі Львова. Автомобіль «Деу-ланос» було знайдено того ж дня, 24 серпня, спаленим у лісовому масиві Пустомитівського району.

«У позашляховику, який розстріляли, за попередніми даними з автоматичної зброї, було троє осіб. Водій джипа, як було встановлено згодом ним був товариш і компаньйон по бізнесу «Вови Морди», загинув на місці події. Пасажира – громадянина Володимира Дідуха, відомого у кримінальних колах, як «Вова Морда», з вогнепальним пораненням у голову забрали до лікарні. У салоні іномарки також перебував охоронець «Вови Морди», який не постраждав. Стріляли з автомобіля «Деу-ланос» синього кольору», - повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня, близько 14.00 у центрі Львова невідомі розстріляли позашляховик, водій від отриманих поранень помер на місці події, пасажир – 45-річний відомий кримінальний авторитет у важкому стані був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.