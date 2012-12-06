На шахті «Добропільська» у бункері виявлено тіло жінки

Донецьк. 6 грудня. УНІАН. Сьогодні в Донецькій області на шахті «Добропільська» (входить до складу шахтоуправління «Добропільське»), у порідному бункері виявлено тіло загиблої жінки - гірничого робітника 1969 року народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України, начальник ділянки шахти видав ланці робітників наряд на обслуговування технологічного комплексу поверхні і технологічну вибірку породи. Але сьогодні о 4.35 зупинився ланцюжок порідної лінії, оскільки в місце перевантаження гірської маси потрапила глиба. О 4.56 старший зміни доповів гірничому диспетчерові, що на робочому місці відсутня гірничий робітник поверхні, а о 5.14 її тіло було виявлено у порідному бункері.

На шахту оперативно прибули рятувальники, які витягнули тіло жінки з порідного бункера.

На підприємстві створено комісію спеціального розслідування, яка спільно з органами профспілки з`ясовує точні обставини і причини трагедії.