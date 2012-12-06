Житель Прикарпаття шість разів «мінував» залізничний вокзал Києва

Київ. 6 грудня. УНІАН. Прокуратура Києва затвердила та направила до Солом’янського районного суду міста обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно «мінера» столичного залізничного вокзалу.

За висновками судово-психіатричної експертизи, 32-річного заробітчанина з Прикарпаття визнано осудним, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Цей зловмисник здійснив 6 неправдивих повідомлень про замінування вокзалу «Київ-Пасажирський» - 18, 21, 22, 26, 27 та 29 вересня.

Його було затримано 30 вересня та цього ж дня порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Солом’янським райсудом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У 2011 році цей житель Івано-Франківської області вже був засуджений за неправдиве замінування станції метро «Житомирська» у Києві та отримав умовне покарання.