У Харкові ув’язнений покінчив життя самогубством

Харків. 28 січня. УНІАН. У Харкові в Олексіївській виправній колонії (№25) ув’язнений покінчив життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, тіло 37-річного чоловіка, який скоїв суїцид через повішення, було виявлено у приміщенні складу вчора, 27 січня, близько 07.00.

Вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 120 (доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Крім того, прокуратура Дзержинського району Харкова внесла відомості до ЄРДР та розпочала розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Самогубець, засуджений за крадіжку до 4 років та 6 місяців ув’язнення, відбував покарання в Олексіївській колонії з листопада 2011 року.