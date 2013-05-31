У Києві клієнт поранив трьох повій

У Києві клієнт поранив з травматичної зброї трьох повій.

Як повідомили УНІАН у Подільському районному управлінні ГУМВС України в Києві, о 4-й годині ранку до міліції Подільського району надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в одній з квартир у будинку по вулиці Межигірській троє дівчат отримали вогнепальні поранення. За словами потерпілих, з травматичної зброї по них стріляв новий знайомий.

На місці події правоохоронці з’ясували, що в квартирі, де скоєно злочин, 20-річні дівчата надавали сексуальні послуги під наглядом 42-річної власниці квартири.

Як зазначили в міліції, 20-річний киянин того вечора добросовісно заплатив за послуги 500 грн, після чого попросився переночувати. При цьому наявність зброї дівчата помітили одразу, проте цей факт їх не насторожив, додали в райуправлінні.

”Під ранок клієнт влетів до кімнати дівчат, з неабиякою агресією, він почав стріляти з травматичної зброї та вимагати гроші. Жінки отримали численні поранення в область обличчя, потилиці, плечей та спини», - йдеться в повідомленні.

Нападник заволодів золотими прикрасами, трьома мобільними телефонами та грошима в сумі 2,5 тис. грн.

Під час огляду квартири вилучено гільзи, гумові кулі.

В подальшому за підозрою у вчиненні цього кримінального правопорушення оперативники затримали 20-річного, не судимого та не працюючого киянина – того самого клієнта.

Хлопець повністю зізнався в скоєнні розбійного нападу, проведено впізнання з потерпілими, повідомили у міліції.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій).

Наразі слідчим відділом Подільського районного управління столичної міліції зловмиснику обрано міру запобіжного заходу – затримання.

Триває досудове розслідування.